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رئيس الجمهورية يصادق على ابرام عقد قرض مع البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 500 مليون دولار

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Publié le Mardi 15 Octobre 2024 - 16:34 قراءة: 0 د, 16 ث
      
صادق رئيس الجمهورية قيس سعيد على إبرام عقد قرض مع البنك اﻹفريقي للتصدير واﻻستيراد لفائدة الدولة ولحسابها بمبلغ قدره 500 مليون دوﻻر.

وجاء قرار المصادقة على شكل الأمر عدد سنة 496 لسنة 2024، في الرائد الرسمي عدد 126 الصادر، الثلاثاء، والمتعلق بمداولات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخ في 31 اكتوبر 2024.

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