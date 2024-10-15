مانشستر يونايتد يفسخ عقد المدرب التاريخي أليكس فيرغيسون

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قرر نادي مانشستر يونايتد الانقليزي لكرة القدم فسخ العقد المبرم مع المدرب التاريخي للفريق السير أليكس فيرغيسون كخطوة لتخفيض تكاليف النادي وتقليل النفقات حسب ما افادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية يأتي فسخ نادي مانشستر يونايتد العقد الكبير للسير أليكس فيرغيسون كجزء من حملة لخفض التكاليف.

وبعد تنحيته كمدربا للفريق في عام 2013 بعد فترة دامت 26 عاما، صار السير فيرغيسون سفيرا عالميا للنادي ومديرا له نظير مبلغ 2.16 مليون جنيه إسترليني كان يتلقاه بموجب اتفاقية استمرت لأكثر من 10 سنوات لكن "إينيوس" مالكي الأقلية في مانشستر يونايتد فسخوا هذا الاتفاق.



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وتأتي هذه الخطوة كجزء من حملة خفض التكاليف التي يقودها السير جيم راتكليف منذ أن استحوذت إينيوس على إدارة العمليات الرياضية للشياطين الحمر.

وأبلغ راتكليف السير أليكس فيرغيسون بالقرار خلال اجتماع وجها لوجه موضحا أن النادي لم يعد مستعدا لمواصلة الدفع له في إطار سعيهم لتقليل النفقات.

واتفق الطرفان على فسخ العقد بطريقة ودية حيث يظل فيرغيسون مديرا غير تنفيذي ومرحبا به لحضور مباريات الفريق.