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وزارة المالية تحذّر من متحيلين ينتحلون صفة موظفيها وتدعو الى عدم مدهم باي معطيات شخصية

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Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 18:45 قراءة: 0 د, 31 ث
      
حذّرت وزارة مالية من قيام بعض الأشخاص المتحيّلين والمنتحلين صفة موظفي الوزارة، بتوجيه رسائل الكترونية إلى عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والمنظمات، زاعمين أنّه في إطار التمكين الاقتصادي سيتمّ منحها مساعدات مالية.

واكدت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، الاثنين، أن هذه الرسائل الحاملة لشعار وزارة الماليّة والصادرة من عناوين الكترونية مشبوهة لا تمتّ بصلة لوزارة المالية.

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ودعت متلقّي هذه الرسائل إلى ضرورة اليقظة وعدم التفاعل والتواصل مع المراسلات الالكترونية وعدم التصريح بمعطياتهم الشخصية موضوع الاستمارة التي تتضمّنها المراسلات الالكترونية.

وافادت الوزارة تتابع بجديّة هذه العملية مع السلط المعنيّة من أجل اتخاذ جميع الاجراءات القانونية وتتبّع كل من يثبت تورّطه فيها.



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