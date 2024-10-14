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البطولة الافريقية للكرة الطاولة - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الجزائري 2-3 ويكتفي بالميدالية البرونزية

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Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 18:14 قراءة: 0 د, 20 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة الطاولة امام نظيره الجزائري بنتيجة 2-3 في المباراة التي اقيمت اليوم الاثنين لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة الفرق ضمن البطولة الافريقية المقامة حاليا بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
واكتفت العناصر الوطنية بالميدالية البرونزية ولم تتمكن من كسب رهان التاهل الى بطولة العالم المقررة بقطر العام المقبل.
وكان المنتخب التونسي بلغ المربع الذهبي بتغلبه في ربع النهائي على نظيره الاوغندي 3-2 يوم الاحد.


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