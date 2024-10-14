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زغوان: الشركة الأهلية "سيرستي" بأم الأبواب تخصّص 20 هكتارا لغراسة أشجار الخروب و10 هكتارات للتين الشوكي بمناسبة عيد الشجرة

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Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 18:30 قراءة: 0 د, 43 ث
      
شرعت الشركة الأهلية المحلية لتثمين المنتوجات الغابية "سيرستي" بأم الأبواب بالفحص في إعداد قطعة أرض تمسح 30 هكتارا مقتطعة من المساحة الموضوعة على ذمة الشركة، من أجل غراسة حوالي 20 ألف شتلة خروب على مساحة 20 هكتارا، وتخصيص 10 هكتارات لزراعة التين الشوكي كعنصر جديد ضمن عناصر النشاط الأصلي للشركة.

وذكر صلاح العرفاوي رئيس مجلس إدارة الشركة، لوكالة "وات"، أن أشغال إعداد الأرض انطلقت منذ بداية الأسبوع المنقضي، كما تكثيف الاتصالات بمصالح الإدارة العامة للغابات لتوفير الكميات المطلوبة من مشاتل الخروب والتين الشوكي في أقرب بالآجال، لافتا إلى أن الشركة قدّمت مقترحا إلى السلط الجهوية لاحتضان موكب الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للشجرة.
وأفاد العرفاوي، في جانب آخر، أن الشركة ستشرع بداية شهر نوفمبر في تقطير زيت الذروي او ما يعرف بـ"القضوم"، وجني وتجميع صابة "الزقوقو" للموسم الغابي 2024 ـ 2025، مشيرا إلى أن النشاطين سيوفران ما يفوق 30 موطن شغل موسمي لأهالي الجهة من الجنسين.


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