يتصدرها لقاء النجم الساحلي والنادي الافريقي ... برنامج مقابلات الجولة العاشرة للبطولة الوطنية لكرة السلة المحترفة
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة للبطولة الوطنية لكرة السلة المحترفة المقررة يوم الاربعاء المقبل بداية من الساعة السادسة مساء:
الاربعاء 16 اكتوبر 2024 :
في قاعة بوهيمة في رادس
الاربعاء 16 اكتوبر 2024 :
في قاعة بوهيمة في رادس
النجم الرادسي - نجم حلق الوادي
في قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - الاتحاد المنستيري
في قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي - النادي الافريقي
في قاعة خواجة بالمهدية
نادي كرة السلة بالمهدية - اتحاد الانصار
في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان - شبيبة المنازه
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 295802