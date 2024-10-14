يتصدرها لقاء النجم الساحلي والنادي الافريقي ... برنامج مقابلات الجولة العاشرة للبطولة الوطنية لكرة السلة المحترفة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة للبطولة الوطنية لكرة السلة المحترفة المقررة يوم الاربعاء المقبل بداية من الساعة السادسة مساء:



الاربعاء 16 اكتوبر 2024 :

في قاعة بوهيمة في رادس



...



النجم الرادسي - نجم حلق الوادي



في قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية - الاتحاد المنستيري



في قاعة حمام سوسة

النجم الساحلي - النادي الافريقي



في قاعة خواجة بالمهدية

نادي كرة السلة بالمهدية - اتحاد الانصار



في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

شبيبة القيروان - شبيبة المنازه