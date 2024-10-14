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يتصدرها لقاء النجم الساحلي والنادي الافريقي ... برنامج مقابلات الجولة العاشرة للبطولة الوطنية لكرة السلة المحترفة

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Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 16:49 قراءة: 0 د, 23 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة للبطولة الوطنية لكرة السلة المحترفة المقررة يوم الاربعاء المقبل بداية من الساعة السادسة مساء:

الاربعاء 16 اكتوبر 2024 :
في قاعة بوهيمة في رادس
...

النجم الرادسي - نجم حلق الوادي

في قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - الاتحاد المنستيري

في قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي - النادي الافريقي

في قاعة خواجة بالمهدية
نادي كرة السلة بالمهدية - اتحاد الانصار

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان - شبيبة المنازه


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