توزر: تلاميذ المدرسة الإعدادية ابن الشباط يحتفون بذكرى عيد الجلاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670d00a79f9f45.16443271_qfjpognkelihm.jpg width=100 align=left border=0>

احتفى تلاميذ المدرسة الإعدادية ابن الشباط بتوزر، اليوم الاثنين، صحبة الإطار التربوي بالمؤسسة، بذكرى عيد الجلاء (يوم 15 اكتوبر) في موكب لرفع العلم حضرته تشكيلات أمنية وتم خلاله ترديد أغاني وطنية تحفر التلاميذ على التعلق بالوطن وبهذه الذكرى وغيرها من محطات تاريخ النضال ضد المستعمر، وفق مدير المؤسسة نادية الزعباني.

وحضر الموكب جميع تلاميذ المؤسسة، وتم خلاله رفع العلم على أنغام النشيد الوطني وبث أغاني وطنية وتكريم المؤسسة الأمنية والعسكرية وجهاز الحماية المدنية، على ما يبذلونه للحفاظ على الوطن وعلى الأرواح، وقدم التلاميذ بالمناسبة كلمات تكريم وإهداء للفاعلين في العملية التربوية من أساتذة وقيمين وإداريين وعملة، وانتهى الموكب بإعلان الميثاق المدرسي من أجل تكريم قيم الانتماء لدى التلميذ في مؤسسته وفي وطنه، وفق نفس المصدر.

وتحدثت مدير المدرسة الإعدادية عن التعطش الذي لمسته لدى تلاميذ المؤسسة لمثل هذه الاحتفاليات وللإحاطة والدعم بطرق مختلفة توطد انتماءهم وتذكرهم بنضالات أبناء الوطن سواء لحمايته أو لإعلاء راية العلم والمعرفة.