Babnet

توزر: تلاميذ المدرسة الإعدادية ابن الشباط يحتفون بذكرى عيد الجلاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670d00a79f9f45.16443271_qfjpognkelihm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 13:38 قراءة: 0 د, 44 ث
      
احتفى تلاميذ المدرسة الإعدادية ابن الشباط بتوزر، اليوم الاثنين، صحبة الإطار التربوي بالمؤسسة، بذكرى عيد الجلاء (يوم 15 اكتوبر) في موكب لرفع العلم حضرته تشكيلات أمنية وتم خلاله ترديد أغاني وطنية تحفر التلاميذ على التعلق بالوطن وبهذه الذكرى وغيرها من محطات تاريخ النضال ضد المستعمر، وفق مدير المؤسسة نادية الزعباني.
وحضر الموكب جميع تلاميذ المؤسسة، وتم خلاله رفع العلم على أنغام النشيد الوطني وبث أغاني وطنية وتكريم المؤسسة الأمنية والعسكرية وجهاز الحماية المدنية، على ما يبذلونه للحفاظ على الوطن وعلى الأرواح، وقدم التلاميذ بالمناسبة كلمات تكريم وإهداء للفاعلين في العملية التربوية من أساتذة وقيمين وإداريين وعملة، وانتهى الموكب بإعلان الميثاق المدرسي من أجل تكريم قيم الانتماء لدى التلميذ في مؤسسته وفي وطنه، وفق نفس المصدر.
وتحدثت مدير المدرسة الإعدادية عن التعطش الذي لمسته لدى تلاميذ المؤسسة لمثل هذه الاحتفاليات وللإحاطة والدعم بطرق مختلفة توطد انتماءهم وتذكرهم بنضالات أبناء الوطن سواء لحمايته أو لإعلاء راية العلم والمعرفة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295783


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 14:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*