البطولة المحترفة لكرة السلة - نتائج مقابلات الجولة الخامسة

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة للبطولة الوطنية لكرة السلة المحترفة التي دارت اليوم الاحد:

النادي الافريقي - النجم الرادسي 86-71

شبيبة المنازه - النجم الساحلي 83-79

نجم حلق الوادي - الدالية الرياضية بقرمبالية 71-69



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اتحاد الانصار - شبيبة القيروان 68-77

الاتحاد المنستيري - نادي كرة السلة بالمهدية 76-51

الترتيب

النادي الافريقي 10 5

النجم الساحلي 9 5

شبيبة القيروان 9 5

الاتحاد المنستيري 9 5

نادي كرة السلة بالمهدية 7 5

شبيبة المنازه 7 5

نجم حلق الوادي 7 5

اتحاد الانصار 6 5

الدالية الرياضية بقرمبالية 6 5

النجم الرادسي 5 5