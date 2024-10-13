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البطولة المحترفة لكرة السلة - نتائج مقابلات الجولة الخامسة

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Publié le Dimanche 13 Octobre 2024 - 20:28 قراءة: 0 د, 29 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة للبطولة الوطنية لكرة السلة المحترفة التي دارت اليوم الاحد:
النادي الافريقي - النجم الرادسي 86-71
شبيبة المنازه - النجم الساحلي 83-79
نجم حلق الوادي - الدالية الرياضية بقرمبالية 71-69
...

اتحاد الانصار - شبيبة القيروان 68-77
الاتحاد المنستيري - نادي كرة السلة بالمهدية 76-51
الترتيب
النادي الافريقي 10 5
النجم الساحلي 9 5
شبيبة القيروان 9 5
الاتحاد المنستيري 9 5
نادي كرة السلة بالمهدية 7 5
شبيبة المنازه 7 5
نجم حلق الوادي 7 5
اتحاد الانصار 6 5
الدالية الرياضية بقرمبالية 6 5
النجم الرادسي 5 5


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