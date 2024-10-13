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رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يعلن استقالته من منصبه

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Publié le Dimanche 13 Octobre 2024 - 18:53 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن عبد الحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم استقالته من منصبه، موضحا أن القرار اتخذه بعد مشاورات مع الاتحاد الدولي للعبة/الفيفا/.
وقال الشلماني في خطاب الاستقالة، اتخذت قراري حتى لا أكون سببا في تجميد نشاط الكرة الليبية، مشيرا إلى أنه واجه صعوبات في الفترة السابقة.
وجاءت استقالة الشلماني بعد انقسامات داخل أروقة الاتحاد على خلفية قرار يقضي بزيادة عدد الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، ما أثار جدلا واسعا بين الوسط الرياضي.
يشار إلى أن الشلماني تولى رئاسة الاتحاد منذ ثلاث سنوات ونصف وقبلها كان نائبا للرئيس لمدة عامين.


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