ماراطون ملبورن الدولي : الأسترالية غريغسون تحرز اللقب

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توجت العداءة الأسترالية جينيفيف غريغسون بماراطون ملبورن الدولي اليوم الاحد وذلك لاول مرة في تاريخها، بعدما قطعت مسافة السباق في ساعتين و28 دقيقة و13 ثانية، متفوقة على مواطنتيها سارا كلين بفارق ثلاث دقائق وكيت ماسون بفارق ست دقائق.

وجاء إنجاز غريغسون بعد شهرين من مشاركتها في ماراطون في أولمبياد باريس 2024 الذي أحرزت فيه المركز الرابع.

وفي فئة الرجال، فاز العداء أندي بوشانان بسباق نصف ماراطون، قاطعا مسافة السباق في ساعة واحدة ودقيقة واحدة و42 ثانية، فيما فازت لياني بومبيني بلقب سباق نصف ماراطون للسيدات في ساعة واحدة وتسع دقائق وثانية واحدة.

وشارك في ماراطون ملبورن الدولي أكثر من 40 ألف متسابق ومتسابقة من مختلف دول العالم في فئات الماراطون ونصف الماراطون لفئتي الرجال والسيدات.