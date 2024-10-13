Babnet

ماراطون ملبورن الدولي : الأسترالية غريغسون تحرز اللقب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670be7c711a253.19971223_hkgqpfemonlji.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 13 Octobre 2024 - 14:38 قراءة: 0 د, 35 ث
      
توجت العداءة الأسترالية جينيفيف غريغسون بماراطون ملبورن الدولي اليوم الاحد وذلك لاول مرة في تاريخها، بعدما قطعت مسافة السباق في ساعتين و28 دقيقة و13 ثانية، متفوقة على مواطنتيها سارا كلين بفارق ثلاث دقائق وكيت ماسون بفارق ست دقائق.
وجاء إنجاز غريغسون بعد شهرين من مشاركتها في ماراطون في أولمبياد باريس 2024 الذي أحرزت فيه المركز الرابع.
وفي فئة الرجال، فاز العداء أندي بوشانان بسباق نصف ماراطون، قاطعا مسافة السباق في ساعة واحدة ودقيقة واحدة و42 ثانية، فيما فازت لياني بومبيني بلقب سباق نصف ماراطون للسيدات في ساعة واحدة وتسع دقائق وثانية واحدة.
وشارك في ماراطون ملبورن الدولي أكثر من 40 ألف متسابق ومتسابقة من مختلف دول العالم في فئات الماراطون ونصف الماراطون لفئتي الرجال والسيدات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295742


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الأحد 13 أكتوبر 2024 | 10 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:47
15:17
12:12
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet32°
28° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
34°-24
36°-24
33°-23
30°-23
  • Avoirs en devises
    24268,8

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,36600 DT        1$ =3,08035 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   782,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 16:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*