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زغوان: قنص 1978 كلبا سائبا من جانفي إلى سبتمبر 2024

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Publié le Dimanche 13 Octobre 2024 - 11:46 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تمكنت الوحدات الأمنية للحرس الوطني والشرطة البلدية بولاية زغوان في إطار حملة التصدي لداء الكلب الحيواني من قنص 1978 كلبا سائبا خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى موفى سبتمبر من السنة الجارية

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وأفاد مصدر أمني لمراسل (وات) بأن هذه الحملة التي تم توفير كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاحها شملت كافة المناطق والأماكن التي تتواجد بها هذه الحيوانات على غرار الطرقات ونقاط الحاويات لجمع الفواضل المنزلية
...


وأضاف أن أن هذه المجهودات ساهمت في تطويق مساحة انتشار داء الكلب الحيواني والتقليص من عدد بؤره من 11 بؤرة في شهر جوان إلى بؤرتين فقط بكل من العمايم والغريفات بالفحص منذ منتصف شهر أوت الماضي


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