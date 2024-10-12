قفصة: إجراء 100 عملية لإزالة الماء الابيض وزرع عدسات في اطار قافلة لطب العيون

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6421d22f80cb44.87641993_hmfnjgepkiqlo.jpg width=100 align=left border=0>

اختتمت، اليوم السبت، بقسم طب العيون بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، قافلة لطب العيون بالشراكة مع نادي البصر، وبإشراف اطارات طبية وشبه طبية من الجهة.

وافاد رئيس قسم طب العيون، الدكتور حمزة خذيري، انه تم على مدى الثلاثة أيام إجراء 100 عملية جراحية لازالة الماء الأبيض وزرع عدسات وفّرها نادي البصر، وكللت جميعها بالنجاح دون تسجيل أي اعراض جانبية للمرضى.



واضاف حمزة خذيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، انه تزامنا مع هذه القافلة الطبية نظم قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة بالشراكة مع مصلحة الطب المدرسي والجامعي والجمعية التونسية لطب العيون يوما تحسيسيا تحت عنوان "صحتك عينيك أمانة بين يديك" لفائدة الاطفال من العائلات محدودة الدخل حول مضار استعمال الشاشات، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبصر،



...



وأوضح أنه تم توزيع مطويات على الأطفال حول مخاطر استعمال الشاشات وتأثيرها على حاسة البصر، مضيفا كذلك أنه تم قيس النظر وتوفير نظارات طبية لمستحقيها.