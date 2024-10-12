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قبلي: يوم تكويني بمدرسة علوم التمريض حول برنامج صياغة بطاقات وصف الخطط

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Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 19:09 قراءة: 1 د, 8 ث
      
نظّمت الادارة الجهوية للصحة بقبلي بالتعاون مع وزارة الاشراف، صباح اليوم السبت، بمدرسة علوم التمريض بقبلي، يوما تكوينيا إعلاميا حول انطلاق برنامج صياغة بطاقات وصف الخطط المندرج في إطار مشروع تنجزه رئاسة الحكومة ويتعلّق بإرساء نظام التصرف التقديري في الموارد البشرية، وفق ما أفاد به مدير التنظيم والاساليب والاعلامية بوزارة الصحة كريم بلقاني.

واوضح بلقاني، في تصريح لوكالة "وات"، ان هذا اليوم التكويني يهدف إلى التعريف ببطاقة وصف الخطة وكيفية ومنهجية صياغتهاسيما وأنّها ترمي إلى تطوير العمل الاداري وارساء مشروع التكوين والتقييم لاعوان الوظيفة العمومية، وتهم في مرحلتها الاولى الاسلاك والرتب الادارية المختلفة على مستوى الادارة المركزية وكافة الجهات الصحية.
وأكّد أنّ بطاقة وصف الخطة ستركز في هذه المرحلة على الاداريين قصد إيضاح مهام كل عون ومشمولاته والكفاءات التي يجب ان تتوفر فيه لنجاح هذه الخطة، من معارف وعلاقات سلوكية، وكيفية التعامل مع الاعوان ومع رئيسه المباشر، فضلا عن التعامل مع المرضى والمواطنين في كيفية اسداء الخدمة والاستقبال، وذلك من اجل تحسين جودة الخدمات لكافة الوافدين على المؤسسات الصحية.
...

وتحدّد بطاقة وصف الخطة مهام كل عون و الخبرات والكفاءات الضرورية للقيام بخطته على اكمل وجه من اجل تقديم خدمة صحية او ادارية ذات جودة في اطار تنفيذ الاسترتيجية الوطنية لتحديث الموارد البشرية من اجل تحسين جودة الخدمات في كافة القطاعات، علما أنّها ستشمل في مرحلتها الثانية بقية الاسلاك العاملة في القطاع الصحي على غرار الاطباء و الاطارات شبه الطبية والفنيين السامين والعملة والتقنيين، وفق نفس المصدر.


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