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مجلس وزاري مضيق حول متابعة تنفيذ مشروع جواز السفر البيومتري

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Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 16:22 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أكّد رئيس الحكومة كمال المدّوري، لدى اشرافه اليوم السبت، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة تقدّم تنفيذ مشروع جواز السفر البيومتري باعتباره مشروعا وطنيا مجدّدا ومهيكلا، يندرج في إطار تحقيق مقوّمات الانتقال الرقمي، وضمان جودة الخدمات واستيفاء متطلّبات السلامة.

وأقرّ المجلس الوزاري، الذّي حضره وزراء الدّفاع الوطني والمالية والاقتصاد والتخطيط وتكنولوجيات الاتصال والرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية وممثلين عن وزارة الداخلية، جملة من التوصيات الرّامية إلى مزيد إحكام قيادة وتنفيذ هذا المشروع، وتوفير كل مقومات النجاح، خاصّة عبر متابعة وتقييم مختلف مراحله، وفقا للأهداف المحدّدة والاّجال المقرّرة في الغرض، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.


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