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مكونات السيارات: مؤسسة "يورا" تخطط لتوظيف 6000 شخص في تونس بحلول سنة 2026

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Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 12:32 قراءة: 0 د, 46 ث
      
يخطط الفرع التونسي التابع للمؤسسة الكورية الجنوبية المتخصصة في تصنيع الكابلات والمكونات "يورا"، لتوظيف 6000 شخص بحلول سنة 2026، وفق بلاغ صادر، السبت، عن وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي.


وتوظف شركة "يورا"، التي أحدثت سنة 2007، والممتدة على مساحة تزيد عن 3 هكتارات بالمنطقة الصناعية بالقيروان 2، حاليا أكثر من 2000 موظف.
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ويعمل هذا المشروع، وفق ذات المصدر، من خلال وحدات الإنتاج الثلاث، على تعزيز النظام البيئي لصناعة مكونات السيارات التي تمثل أحد القطاعات الإستراتيجية للإقتصاد التونسي.


وتتوزع مصانع مؤسسة "يورا" على عدة دول حول العالم.


فبالإضافة إلى فروعها السبعة في كوريا الجنوبية، تتواجد المجموعة في تونس والصين وفيتنام وسلوفاكيا وصربيا وروسيا.

وتعتبر المجموعة رائدة عالميا في مجال نشاطها، حيث تقوم بتزويد كبار مصنعي السيارات بما في ذلك "هيونداي" و"كيا موتورز".


وتعد تونس حاليا أكثر من 280 مؤسسة تنشط في قطاع مكونات السيارات، توظف أكثر من 95 ألف شخص برقم مبيعات يتجاوز 4،2 مليار أورو، أي أكثر من 16 بالمائة من صادرات البلاد.


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