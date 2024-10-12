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وزير السياحة لدى اعطاء اشارة انطلاق "رالي Tunisie Challenge 2024" : مثل هذه التظاهرات من شانها اطالة الموسم السياحي على مدار السنة

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Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 11:36 قراءة: 1 د, 31 ث
      
اكد وزير السياحة سفيان تقية السبت، لدى اعطاء اشارة انطلاق الرالي السياحي "تحدي تونس" 2024 في دورته الرابعة، ان مثل هذه التظاهرات الرياضية والثقافية وغيرها من شأنها ان تساهم في إطالة الموسم السياحي على مدار السنة بما يمكن من تحقيق معادلة التنمية الاقتصادية ولاسيما الاجتماعية وتمكين السائح من عيش التجربة التونسية ذات الخصوصية الحضارية الفريدة.

وأضاف في تصريح ل"وات" ان الرالي وجد الدعم الكامل من قبل الوزارة عن طريق الديوان الوطني التونسي للسياحة، باعتباره يتنزل في إطار الاستراتيجية الجديدة القائمة على تنويع العرض السياحي واستغلال التظاهرات الكبرى ومنها الرياضية لتسويق أفضل لصورة تونس في الخارج.

...

ولاحظ ، ان إعطاء إشارة انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من "رالي التحدي تونس 2024" من اقصى نقطة في قارة افريقيا، براس انجلة من ولاية بنزرت، يندرج في اطار السياسة العامة للدولة والحكومة القائمة على مزيد الاهتمام وتثمين المواقع الاستراتيجية ذات الصيت العالمي والتعريف بها سواء في الداخل او في المحيطين الإقليمي والدولي.

كما يندرج وفق قوله، في اطار حسن حوكمة تلك المواقع والمعالم والترويج للوجهة التونسية وتشجيع الاستثمارفيها .

وحث الوزير النسيج الجمعياتي والراغبين في الاستثمار على مزيد بعث المشاريع خاصة وان الدولة التونسية ما فتئت تعمل على تحسين بنيتها التحتية، بما من شأنه مزيد تثمين الامكانيات الهامة والاستراتيجية التي تزخر بها ولاية بنزرت على غرار بقية جهات البلاد .

يشار الى ان الدورة الرابعة من فعاليات "رالي التحدي تونس 2024" تقام من 12 الى 18 أكتوبر الجاري على مسافة 1500 كلم ضمن 5 مراحل سيمر خلالها الرالي عبر ولايات ومناطق بنزرت و القيروان ، و توزر ودوز وقصر غيلان وجرجيس وتونس العاصمة، وستوضع على ذمة المشاركين منصة لوجستية وبشرية وطبية وفنية للتدخل السريع عند الحاجة.

كما سيؤثث الرالي حوالي 200 شخص بين فنيين ومتابعين واطارات طبية وغيرها و مشاركة سواق 75 سيارة من جنسيات مختلفة، على غرار التونسية هند شاوش، علاوة على مشاركين من ليبيا و المانيا والبرتغال وايطاليا وفرنسا وبولونيا وسويسرا وبلجيكا وغيرها.


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