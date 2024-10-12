إعادة بناء المرفق العمومي للصحة محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الصحة

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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم أمس الجمعة 11 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، مصطفى الفرجاني، وزير الصحة.

وقد تم التعرض خلال هذا اللقاء إلى إعادة بناء المرفق العمومي للصحة، إلى جانب العمل على الاكتفاء الذاتي لصناعة الأدوية.



وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل بسرعة قصوى في مجال الصحة العمومية خاصة وأنّ الأموال المرصودة متوفرة، ومن الضروري العمل أيضا على تبسيط الاجراءات وتجاوز كل العقبات.



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وأشاد رئيس الجمهورية بإنشاء عدد من مراكز الصحة الأساسية في عدد من الجهات في ظرف قياسي، هذا إلى جانب عودة نشاط الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بعد أن توقفت عن العمل.



وخَلُص رئيس الجمهورية إلى أن الصحة حق من حقوق الإنسان وأن الصحة كما تبنّت ذلك المنظمة العالمية للصحة يجب أن تكون بدون حدود.