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بلجيكا تطلق برنامج التنقل التعليمي لفائدة أصحاب الشهادات العليا لتطوير مهارتهم وإدماجهم بسوق الشغل بتونس

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 19:14 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت سفارة بلجيكا بتونس، اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية "فيس بوك" عن إطلاق مشروع "برنامج التنقل التعليمي" (LMS) الذي يتيح للشبان التونسيين الحاصلين على شهادات جامعية فرصة التدريب في بلجيكا.

ويستهدف هذا المشروع بصفة خاصة أصحاب شهادات التعليم العالي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (TIC) وذلك بهدف زيادة معارفهم ومهاراتهم وتعزيز فرص توظيفهم عند عودتهم الى سوق الشغل في تونس.

...

وجاء الإعلان عن هذا المشورع عقب اجتماع عقد أمس بحضور ممثلين عن كل من دائرة شؤون الأجانب ببلجيكا وسفارة تونس في بلجيكا والإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية المنضوية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وتم خلال الاجتماع عرض أهداف المشروع والفئة المستهدفة بالإضافة إلى بقية الخطوات العملية لتنفيذ هذا المشروع.


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