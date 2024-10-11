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مصادقة المجلس الاعلى للتجارة الخارجية مبكرا على برنامج مشاركة تونس في التظاهرات التجارية بالخارج سنة 2025 سينعكس على حجز الاجنحة

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 23:04 قراءة: 1 د, 20 ث
      
أكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، ان المصادقة المبكرة للمجلس الاعلى للتجارة الخارجية على مشروع البرنامج الوطني لمشاركة تونس في المعارض والتظاهرات الدولية لسنة 2025 سيعود بالفائدة على حجز الاجنحة.


اشار بن حسين، خلال اجتماع اللجنة الفنية للتظاهرات والمعارض للنظر في مشروع البرنامج الوطني للمشاركة التونسية في التظاهرات التجاريّة بالخارج بعنوان سنة 2025، إلى أنه تمّ إعداد هذا المقترح باعتماد مقاربة تشاركيّة وبالتنسيق مع ممثلين عن مختلف الجامعات والغرف الوطنية لجميع القطاعات.
...

وبيّن أنه سيتمّ رفع مخرجات أشغال اللجنة إلى المجلس الأعلى للتجارة الخارجية الذي من المنتظر أن ينعقد قبل موفـى السنة الحاليّة، للمصادقة على مشروع البرنامج الوطني للمشاركة التونسية في المعارض والصالونات بالخارج.

وابرز أن المصادقة المبكـر ة على البرنامج، من شأنها أن تمكّن المركز من حجز فضاءات لأجنحة ذات موقع استراتيجي وبالمساحة المرجوّة، في أهم التظاهرات التجارية في الخارج، لتمثيل تونس على أحسن وجه.
وشهدت الجلسة استعراض المشاركات الوطنيّة في المعارض والصالونات بالخارج المنجزة خلال الأشهر التسعة الأولى من السّنة الحالية، إلى جانب التظاهرات التجارية الهامة المبرمجة خلال الثلاثي الأخير من السنة.
ويتضمن مشروع البرنامج الوطني للمشاركة التونسية في التظاهرات التجاريّة بالخارج بعنوان سنة 2025، إعادة برمجة مشاركة تونس في الصالونات الكلاسيكيّة والكبرى الهامة، فضلا عن تلك القطاعية والمتخصّصة مع إيلاء أهمية متزايدة لقطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة.
و تناول العرض تقديم لمحة عن استعدادات مشاركة تونس في التظاهرة الكونيّة "إكسبو 2025 أوساكا، كانساي" التي تستضيفها اليابان من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر 2025.
وشملت التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الفنية للتظاهرات والمعارض، اقتراح إدراج مشاركة تونس في عدد من الصّالونات المتخصصة الإضافيّة التي تعنى بقطاعات تكنولوجيا 4.0 والطيران وصناعة السيّارات، بالإضافة إلى إيلاء أهمية لقطاع الخدمات لاسيّما في مجال الاستشارات.



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