Babnet

المهرجان الدولي للارتجال بالمهدية من 17 إلى 20 أكتوبر 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670927e2432a14.26993751_kfgjhelqpnmio.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 14:56 قراءة: 1 د, 15 ث
      
تحت شعار "المهدية ترتجل" تلتئم الدورة السادسة من المهرجان الدولي للارتجال بالمهدية من 17 إلى 20 أكتوبر الحالي بمشاركة 9 بلدان منها الجزائر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وتركيا فضلا عن تونس.

ويجمع هذا المهرجان بين مختلف الفنون من مسرح وسينما وموسيقى ورقص وفن تشكيلي، بحضور مجموعة من المختصين في فن الارتجال المسرحي من الفنانين المبدعين من ينهم بالخصوص الفنانة فاطمة بن سعيدان.

...

ويقام هذا المهرجان ببادرة من جمعية "المهدية ترتجل" بالتعاون بين المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، والمندوبية الجهوية للتربية والادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. وتتوزع فعاليات الدورة بين داري الثقافة والشباب بالمهدية ودور الشباب والمدارس الإعدادية بالولاية، وفضاء صيانة المدينة وساحة القاهرة بالمهدية وفضاء الكنيسة العتيقة.

وتفتتح الدورة مساء الخميس (س19) بفسيفساء الفنانين، وذلك بدار الثقافة بالمهدية، على أن تنطلق الورشات في اليوم الموالي (س 14) بالمدارس الإعدادية ودور الشباب، وتستضيف دار الثقافة بالمهدية مساء اليوم ذاته (س 19 و30) مباراة في الارتجال المسرحي.

وسيكون الموعد ظهر يوم السبت مع ركح فني مفتوح بداية من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال بفضاء صيانة المدينة قبل أن يحتضن فضاء الكنيسة القديمة بداية من الثالثة والنصف مساء ورشة لإنجاز عمل فني تشكيلي جماعي، يليه ركح مفتوح في الارتجال المسرحي بساحة القاهرة بداية من الرابعة مساء. وتحتضن دار الثقافة بالمهدية مساء اليوم ذاته (س 20 و30د) حفل لقاء الفنون.

ويدل الستار يوم الأحد على فعاليات الدورة السادسة من هذا المهرجان بتنظيم ورشات للتدريب على فن الارتجال بداية من التاسعة والنصف صباحا بداري الثقافة والشباب بمدينة المهدية، على أن تختتم الأنشطة بعرض يحمل عنوان "صابير" بداية من الساعة 14 بدار الشباب بالمهدية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295648


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الجمعة 11 أكتوبر 2024 | 8 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-21
27°-19
32°-20
30°-22
32°-22
  • Avoirs en devises
    24575,5

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,36800 DT        1$ =3,07166 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   759,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:56 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*