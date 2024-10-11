المهرجان الدولي للارتجال بالمهدية من 17 إلى 20 أكتوبر 2024

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تحت شعار "المهدية ترتجل" تلتئم الدورة السادسة من المهرجان الدولي للارتجال بالمهدية من 17 إلى 20 أكتوبر الحالي بمشاركة 9 بلدان منها الجزائر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وتركيا فضلا عن تونس.



ويجمع هذا المهرجان بين مختلف الفنون من مسرح وسينما وموسيقى ورقص وفن تشكيلي، بحضور مجموعة من المختصين في فن الارتجال المسرحي من الفنانين المبدعين من ينهم بالخصوص الفنانة فاطمة بن سعيدان.





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ويقام هذا المهرجان ببادرة من جمعية "المهدية ترتجل" بالتعاون بين المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، والمندوبية الجهوية للتربية والادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. وتتوزع فعاليات الدورة بين داري الثقافة والشباب بالمهدية ودور الشباب والمدارس الإعدادية بالولاية، وفضاء صيانة المدينة وساحة القاهرة بالمهدية وفضاء الكنيسة العتيقة.



وتفتتح الدورة مساء الخميس (س19) بفسيفساء الفنانين، وذلك بدار الثقافة بالمهدية، على أن تنطلق الورشات في اليوم الموالي (س 14) بالمدارس الإعدادية ودور الشباب، وتستضيف دار الثقافة بالمهدية مساء اليوم ذاته (س 19 و30) مباراة في الارتجال المسرحي.



وسيكون الموعد ظهر يوم السبت مع ركح فني مفتوح بداية من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال بفضاء صيانة المدينة قبل أن يحتضن فضاء الكنيسة القديمة بداية من الثالثة والنصف مساء ورشة لإنجاز عمل فني تشكيلي جماعي، يليه ركح مفتوح في الارتجال المسرحي بساحة القاهرة بداية من الرابعة مساء. وتحتضن دار الثقافة بالمهدية مساء اليوم ذاته (س 20 و30د) حفل لقاء الفنون.



ويدل الستار يوم الأحد على فعاليات الدورة السادسة من هذا المهرجان بتنظيم ورشات للتدريب على فن الارتجال بداية من التاسعة والنصف صباحا بداري الثقافة والشباب بمدينة المهدية، على أن تختتم الأنشطة بعرض يحمل عنوان "صابير" بداية من الساعة 14 بدار الشباب بالمهدية.

