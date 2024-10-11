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تنظيم المنتدى الاقتصادي حول "التسوية المالية للصادرات والواردات: تمويل الصادرات نحو ليبيا" يوم 17 أكتوبر 2024

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 14:24 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تنظم غرفة التجارة والصناعة بصفاقس المنتدى الاقتصادي حول "التسوية المالية للصادرات والواردات: تمويل الصادرات نحو ليبيا"، يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

ويهدف المنتدى، وفق بلاغ صدر عن الغرفة، الجمعة، إلى تحسيس الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بشأن آليات تمويل ودعم التصدير نحو السوق الليبية.

...

ويتضمن برنامج المنتدى ثلاث حصص ستهتم الأولى منها بمناقشة الوضعية الحالية في ليبيا في علاقة بفتح الاعتمادات وستكون الثانية بمثابة حلقة تكوينية في ما يتعلّق بالتسوية المالية للصادرات وستكون الحصّة الأخيرة في شكل أسئلة/أجوبة بشأن المواضيع المقترحة.


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