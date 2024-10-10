Babnet

سليانة: اكتشاف بؤر جديدة لانتشار الحشرة القرمزية بمعتمديات برقو و سليانة الجنوبية وبوعرادة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667a6597376ac5.26912372_jheoqmigpnlkf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 19:05 قراءة: 0 د, 52 ث
      
اكتشفت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، خلال الأسبوعين المنقضيين،بؤرا جديدة لانتشار الحشرة القرمزية بمعتمديات برقو وسليانة الجنوبية (منطقة الرجايبية) وبوعرادة.
وبيّنت رئيسة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، نورة الزواري، في تصريح، اليوم الخميس، لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مصالح المندوبية تدخّلت بالتعاون مع السلط المحلية بقلع وردم المساحات المصابة، كما نظّمت أياما تحسيسية بعدد من المعتمديات حول خطورة الحشرة وكيفية التوقي منها، وحول إمكانية استعمال التين الشوكي المصاب في تربية الماشية وفي تخصيب الأراضي.
وأوضحت أن السبب الرئيسي لانتشار العدوى هو ازدهار تجارة المواشي وارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هذه الآفة ظهرت بالجهة منذ شهر أكتوبر من سنة 2021 بمنطقة الفضول من معتمدية كسرى وقد تم التدخل بالقلع والردم والمداواة للحد من انتشارها، إلا أنّها ظهورت مجدّدا في شهر جويلية المنقضي بنفس المكان، وسرعان ما انتشرت بمنطقة الحبابسة من معتمدية الروحية، ومنطقة سند الحداد من معتمدية مكثر، أين تم التدخل بصفة فورية.
يذكر أن المساحة الجملية للتين الشوكي التي تعرضت للإصابة بالحشرة القرمزية منذ أكتوبر المنقضي إلى غاية شهر جويلية المنقضي بلغت 1.5 هكتارا بمعتمديات كسرى، ومكثر والروحية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295588


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الخميس 10 أكتوبر 2024 | 7 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet32°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
27°-21
27°-20
31°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    24575,5

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,36800 DT        1$ =3,07166 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   759,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 19:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*