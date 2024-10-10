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الاتحاد الافريقي لكرة القدم يرشح 6 ملاعب مغربية لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 14:07 قراءة: 0 د, 49 ث
      
رشح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ستة ملاعب لاستضافة مباريات النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 جانفي 2026.
ويستضيف المغرب منافسات كأس الأمم للمرة الثانية في تاريخه بعد احتضان نسخة عام 1988 بمشاركة ثمانية منتخبات، وانتهت بتتويج الكاميرون باللقب بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية.

وأشار بيان لل"كاف" إلى أن هناك ستة ملاعب من المتوقع أن تلعب دورا رئيسيا في استضافة أحداث البطولة، على رأسها ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء والذي استضاف نهائي كأس أمم 1988 ورشح الاتحاد القاري خمسة ملاعب أخرى وهي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وملعبي مراكش وفاس إضافة إلى ملعبي ابن بطوطة في طنجة، وأدرار في أغادير.
...

ومن المقرر أن تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا، علما بأن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم انطلقت في سبتمبر الماضي بمشاركة 48 منتخبا مقسمة إلى 12 مجموعة، حيث سيتأهل أفضل منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات.
ويخوض المنتخب التونسي التصفيات الافريقية في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات مدغشقر وجزر القمر وغامبيا.


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