بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (معدل) التي ستدور ايام السبت 12 والاحد 13 والاربعاء 16 اكتوبر الجاري على الساعة 15//
المجموعة الاولى
السبت 12 اكتوبر 2024
المجموعة الاولى
السبت 12 اكتوبر 2024
في ملعب اريانة
جمعية اريانة - امل حمام سوسة
في ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى
في ملعب مقرين
جمعية مقرين - جندوبة الرياضية
ملعب مساكن
هلال مساكن - نادي حمام الانف
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - النجم الرادسي
ملعب المهدية
مكارم المهدية - النادي القربي
الاربعاء 16 اكتوبر 2024
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
ملعب منزل بورقيبة - سبورتينغ المكنين
المجموعة الثانية
الاحد 13 اكتوبر 2024
في ملعب القيروان
شبيبة القيروان - هلال الرديف
في ملعب القصرين
مستقبل القصرين - سكك الحديد الصفاقسي
في ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - الهلال الشابي
في ملعب ساقية الداير
التقدم الرياضي بساقية الداير - نسر جلمة
في ملعب عقارب
كوكب عقارب - الامل الرياضي بالرقبة
في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي محيط قرقنة - بعث بوحجلة
في ملعب قابس (دون حضور الجمهور)
الملعب القابسي - امل جربة
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