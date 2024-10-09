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بطولة الرابطة 1: برنامج مباريات الجولة الخامسة

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Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 17:06 قراءة: 0 د, 37 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي 19 و20 اكتوبر الجاري :

السبت 19 اكتوبر 2024

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ملعب حمادي العقربي برادس - س 17 و 30 دق
النادي الافريقي - النادي الصفاقسي
ملعب الشاذلي - زويتن س 15
شبيبة العمران - الاتحاد المنستيري
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت - س 15
النادي البنزرتي - نجم المتلوي
المركب الرياضي بجرجيس - س 15
الترجي الجرجيسي - الترجي الرياضي

الاحد 20 اكتوبر 2024
الملعب الاولمبي بسوسة - س 15
النجم الساحلي - الملعب التونسي
ملعب قابس - س 15
مستقبل قابس - مستقبل سليمان
ملعب قفصة س 15
قوافل قفصة - الاولمبي الباجي
ملعب بن قردان - س 15
اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين


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