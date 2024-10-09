بطولة الرابطة 1: برنامج مباريات الجولة الخامسة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي 19 و20 اكتوبر الجاري :



السبت 19 اكتوبر 2024





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ملعب حمادي العقربي برادس - س 17 و 30 دق

النادي الافريقي - النادي الصفاقسي

ملعب الشاذلي - زويتن س 15

شبيبة العمران - الاتحاد المنستيري

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت - س 15

النادي البنزرتي - نجم المتلوي

المركب الرياضي بجرجيس - س 15

الترجي الجرجيسي - الترجي الرياضي



الاحد 20 اكتوبر 2024

الملعب الاولمبي بسوسة - س 15

النجم الساحلي - الملعب التونسي

ملعب قابس - س 15

مستقبل قابس - مستقبل سليمان

ملعب قفصة س 15

قوافل قفصة - الاولمبي الباجي

ملعب بن قردان - س 15

اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين