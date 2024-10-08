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انتداب 541 طالب شغل بالخارج في سنة 2023 عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 16:16 قراءة: 1 د, 13 ث
      
سجلت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، في إطار معالجة عروض الشغل بالخارج خلال سنة 2023، تشغيل 541 طالب شغل، حسب التقرير السنوي لنشاط الوكالة لسنة 2023.

واحتلت فرنسا المركز الأول من مجموع الانتدابات حيث استقطبت 202 طالب شغل في قطاع السياحة والفلاحة والصيانة الميكانيكية، تليها كندا بانتداب 163 طالب شغل في جميع الاختصاصات الميكانيكية، ثم ألمانيا بانتداب 100 طالب شغل في قطاع التمريض، وإيطاليا بانتداب 40 طالب شغل في قطاع البناء، في حين تتوزع بقية العروض على بلدان أخرى بنسب متفاوتة.

...

وتمت عمليات التشغيل المذكورة في إطار تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة سابقا بين الوكالة ومنظمات فرنسية على غرار "نقابات المستغلين الفلاحين بفرنسا" و"اتحاد مهن الفندقة بفرنسا" إلى جانب اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني في اطار مشروع Triplewin الذي يهدف لانتداب ممرضين للعمل بألمانيا.

كما عرفت سنة 2023 ابرام اتفاقية تعاون بين الوكالة والجمعية الوطنية الإيطالية للمقاولات والبناء في 31 أكتوبر 2023 تم في إطارها قبول انتداب 40 مختصا في مجال للعمل بإيطاليا وقد شرعوا في عملية التأهيل في المجالين اللغوي والفني استعدادا للالتحاق بمواطن عملهم بإيطاليا.

وشهدت سنة 2023 إيداع 1245 عرض شغل بالخارج في عديد المجالات المهنية ومن عدة بلدان أغلبها بفرنسا وألمانيا والامارات العربية المتحدة وليبيا بنسبة 77.6 بالمائة من مجموع العروض، فيما تتوزعت بقية العروض على بلدان أخرى بنسب متفاوتة على غرار كندا وإيطاليا وبلجيكيا.

وتراجع خلالا نفس السنة عدد العروض المسجلة بقطر (1.28 بالمائة) مقارنة بالسنوات الفارطة ويعود ذلك إلى انتهاء فعاليات إعداد وتنظيم كأس العالم لسنة 2022 التي شهدت حركية كبرى على مستوى استجلاب اليد العاملة من مختلف الجنسيات.


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