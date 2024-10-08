فتح باب الترشح للمشاركة في دورة تكوينية لإنتاج فيلم تحريكي موجه للطفل

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ينظم مخبر الإبداع الرقمي بالمركز الوطني للسينما والصورة من 21 إلى 29 أكتوبر 2024 دورة تكوينية لإنتاج فيلم تحريكي موجه للطفل.

وأعلن المخبر في بلاغ أن آخر أجل لتقديم الترشحات للمشاركة في هذه الدورة قد حدد ليوم 15 أكتوبر الحالي.



وقد تم اختيار محور "السلامة المرورية في المحيط المدرسي" موضوعا رئيسيا لهذه الدورة التكوينية التي ستقام بمقر المركز الوطني للسينما والصورة بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة.



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وللتذكير فقد تم افتتاح مخبر الإبداع الرقمي يوم 2 جويلية 2018 وهو فضاء مخصص لنشر ثقافة الصورة والثقافة العلمية. ويستفيد من هذا المخبر شباب مهتمون بقطاع السينما والصورة وأصحاب مؤسسات ناشئة مولعين بالتكنولوجيا الإبداعية والرقمية.



