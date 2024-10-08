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تسجيل اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب ببعض المناطق من مدينة زغوان الثلاثاء

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 10:09 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثامنة صباحا من اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر ببعض المناطق من مدينة زغوان.

وارجعت الشركة في بلاغ صادر الاثنين ذلك، لاشغال اصلاح العطب الذي طرأ الاثنين 7 اكتوبر على الساعة الثامنة صباحا على مستوى البئرالعميقة التابعة لمندوبية التنمية الفلاحية بزغوان (بئر المجمع المائي بنت سعيدان 2) ، والتي تتزود منها بعض الاحياء بمدينة زغوان واحوازها.

...

واوضحت ان المناطق المعنية هي :حي البساتين، حي العرائس، حي النزهة، الحي الصناعي، مريح، القنطرة الكحلة، السوينيات، واد الربح، والروايقية.

ومن المنتظر وفق البلاغ، استئناف التزود بصفة طبيعية تدريجيا بعد انتهاء الاشغال.


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