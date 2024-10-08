تسجيل اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب ببعض المناطق من مدينة زغوان الثلاثاء
اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثامنة صباحا من اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر ببعض المناطق من مدينة زغوان.
وارجعت الشركة في بلاغ صادر الاثنين ذلك، لاشغال اصلاح العطب الذي طرأ الاثنين 7 اكتوبر على الساعة الثامنة صباحا على مستوى البئرالعميقة التابعة لمندوبية التنمية الفلاحية بزغوان (بئر المجمع المائي بنت سعيدان 2) ، والتي تتزود منها بعض الاحياء بمدينة زغوان واحوازها.
وارجعت الشركة في بلاغ صادر الاثنين ذلك، لاشغال اصلاح العطب الذي طرأ الاثنين 7 اكتوبر على الساعة الثامنة صباحا على مستوى البئرالعميقة التابعة لمندوبية التنمية الفلاحية بزغوان (بئر المجمع المائي بنت سعيدان 2) ، والتي تتزود منها بعض الاحياء بمدينة زغوان واحوازها.
واوضحت ان المناطق المعنية هي :حي البساتين، حي العرائس، حي النزهة، الحي الصناعي، مريح، القنطرة الكحلة، السوينيات، واد الربح، والروايقية.
ومن المنتظر وفق البلاغ، استئناف التزود بصفة طبيعية تدريجيا بعد انتهاء الاشغال.
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