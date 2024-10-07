مركز النهوض بالصادرات: دعوة لإبداء إهتمام للمشاركة التونسيّة في الصالون "نقد 20/20 اوروبا"

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أطلق مركز النهوض بالصادرات، الإثنين، دعوة لإبداء إهتمام لفائدة المؤسسات الناشطة في مختلف تخصصات قطاع التكنولوجيات الحديثة، لتحضير المشاركة التونسية في النسخة 2025 من صالون "نقد 20/20 أوروبا".



ويشكل صالون "نقد 20/20 أوروبا"، المزمع إنعقاده من 3 إلى 5 جوان 2025 في أمستردام، فرصة لكافة الفاعلين في القطاع لاقتراح حلول للدفع وضبط الهوية ومكافحة التحيل.





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ويتعين على المؤسسات الراغبة في المشاركة في التظاهرة، ضمن الجناح الوطني، وفق بلاغ صادر عن المركز، تقديم ملف المشاركة في أجل أقصاه 7 أكتوبر 2024.



كما يمكن للمهتمين بنشاط غير مبرمج من قبل مركز النهوض بالصادرات، المشاركة بشكل فردي والإستفادة من الدعم المقدم من قبل صندوق النهوض بالصادرات.



