الكاف: الانتهاء من عمليات الفرز اليدوي للأصوات وتعليق النتائج الاولية

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انتهت صبيحة اليوم الاثنين، بالقاعة المغطاة بمدينة الكاف، عمليات فرز الأصوات للمترشحين للانتخابات الرئاسية، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 32,25 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات عمر اليعقوبي في تصريح اعلامي

وكانت النتائج، وفق الإحصائيات التي تم نشرها من طرف الهيئة الفرعية للانتخابات مباشرة بعد الانتهاء من عمليات فرز الأصوات المصرح بها كالاتي:



المترشح الهاشمي زمال: تحصل على 1937 صوتا



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المترشح زهير المغزاوي: تحصل على 806 أصوات

المترشح قيس سعيد: 58126 صوتا (بنسبة حوالي 95 بالمائة من الاصوات)