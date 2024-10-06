جمعية "عتيد" تنشر 15 ملاحظا بمراكز الاقتراع بباجة الشمالية وباجة الجنوبية

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نشرت جمعية " عتيد" لنزاهة وديمقراطية الانتخابات والشفافية، اليوم الأحد، 15 ملاحظا بمختلف مراكز الاقتراع بمناسبة الانتخابات الرئاسية بمراكز الاقتراع الموزعة على معتمديتي باجة الشمالية وباجة الجنوبية، حسب ما أفاد به سفيان الماكني رئيس فرع الجمعية بباجة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأفاد الماكني أن عملية الاقتراع واكبها عدد من الملاحظين ولم يسجّل منذ انطلاقها أي منع لأداء عمل الملاحظين بمراكز الاقتراع لافتا إلى أن ملاحظي الجمعية يتنقلون بين عدد من المراكز نظرا لمحدودوية عددهم بما لا يسمح لهم بالعمل بصفة قارة داخل المكاتب والمراكز.

كما سجّل ملاحظو الجمعية بمراكز الاقتراع التى تابعوا بها سير العملية الانتخابية وجود ملاحظين ممثلين عن المترشحين ونقص فى عدد الملاحظين من المجتمع المدنى.