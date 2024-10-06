رئاسية 2024: رئيس الحكومة ورئيس البرلمان يدليان بصوتهما

أدّى رئيس الحكومة كمال المدّوري، صباح اليوم الأحد، واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع بالمدرسة الاعدادية بالمنار2 بولاية تونس.



وكانت مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها للناخبين صباح اليوم على الساعة الثامنة صباحا لتتواصل عملية إدلاء التونسيين بأصواتهم إلى حدود الساعة السادسة مساءً دون انقطاع.





ويبلغ العدد الجملي للناخبين 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا، 93.4 % منهم مسجّلين داخل تراب الوطن.من جانبه تحول رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إلى مكتب الاقتراع بمدرسة نهج المغرب برادس حيث أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية.وقال في تصريح صحفي بعد الاقتراع " إن الانتخابات الرئاسية تعد، محطة هامة" ، داعيا المواطنين الى التوجه الى صناديق الاقتراع ومواصلة المسيرة الى من شأنها ان تحقق له الأمل والطمأنينة في مستقبل زاهر"وبدأ الناخبون منذ الساعة الثامنة صباحا، في التوافد على مركز الاقتراع " نهج المغرب برادس المدينة " للإدلاء بأصواتهم واختيار أحد المترشحين الثلاث للانتخابات الرئاسية .وانطلقت العملية الانتخابية في هذا المركز الذي يبلغ عدد المقترعين المرسمين به 3023 ناخبا بوتيرة عادية وفي ظل الترتيبات والإجراءات المعمول في مثل هذه المواعيد الانتخابية .يذكر أن ولاية بن عروس تضم 522 ألفا و473 ناخبا ويبلغ عدد مكاتب الاقتراع بالجهة 491 مكتبا موزعين على 169 مركز اقتراع