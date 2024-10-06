Babnet

رئاسية 2024: رئيس الحكومة ورئيس البرلمان يدليان بصوتهما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670261031f13d7.69474296_gfmpehqionlkj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 06 Octobre 2024 - 10:23 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أدّى رئيس الحكومة كمال المدّوري، صباح اليوم الأحد، واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع بالمدرسة الاعدادية بالمنار2 بولاية تونس.

وكانت مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها للناخبين صباح اليوم على الساعة الثامنة صباحا لتتواصل عملية إدلاء التونسيين بأصواتهم إلى حدود الساعة السادسة مساءً دون انقطاع.

...

ويبلغ العدد الجملي للناخبين 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا، 93.4 % منهم مسجّلين داخل تراب الوطن.




من جانبه تحول رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إلى مكتب الاقتراع بمدرسة نهج المغرب برادس حيث أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وقال في تصريح صحفي بعد الاقتراع " إن الانتخابات الرئاسية تعد، محطة هامة" ، داعيا المواطنين الى التوجه الى صناديق الاقتراع ومواصلة المسيرة الى من شأنها ان تحقق له الأمل والطمأنينة في مستقبل زاهر"

وبدأ الناخبون منذ الساعة الثامنة صباحا، في التوافد على مركز الاقتراع " نهج المغرب برادس المدينة " للإدلاء بأصواتهم واختيار أحد المترشحين الثلاث للانتخابات الرئاسية .

وانطلقت العملية الانتخابية في هذا المركز الذي يبلغ عدد المقترعين المرسمين به 3023 ناخبا بوتيرة عادية وفي ظل الترتيبات والإجراءات المعمول في مثل هذه المواعيد الانتخابية .

يذكر أن ولاية بن عروس تضم 522 ألفا و473 ناخبا ويبلغ عدد مكاتب الاقتراع بالجهة 491 مكتبا موزعين على 169 مركز اقتراع


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295310


babnet
روابط مقالات ونشاط المرشحين لرئاسية 2024
من 14 سبتمبر ل4 أكتوبر
  30
  53
  53
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الأحد 06 أكتوبر 2024 | 3 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:23
17:57
15:25
12:14
06:19
04:53
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-19
32°-21
32°-22
29°-21
32°-23
  • Avoirs en devises
    25336,5

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,37026 DT        1$ =3,04920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   1746,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 14:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*