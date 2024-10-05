المنستير: إحداث شركة أهلية جهوية لخدمات النقل غير المنتظم

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انتظمت، اليوم السبت، بقصر العلوم بالمنستير، الجلسة التأسيسية للشركة الأهلية الجهوية لخدمات النقل غير المنتظم "التفاني"، وفق ما أفاد به رئيس الشركة الأهلية عز الدّين الكامل، صحفية "وات".

وأوضح الكامل أنّ الشركة، ستسهر على نظام العمل بمحطات سيارة الأجرة "لواج" في المنستير الجنوبية وجمال وقصر هلال، حيث ستقدم خدمات إلى الحرفاء وأصحاب سيارات الأجرة، كما سيقع العمل على تأهيل أصحاب سيارات الأجرة "لواج"، وتطبيق نظام العمل في المحطات.

وأضاف أنّ خدمات الشركة موجهة لسيارات الأجرة "لواج"، وهي غير معنية بسيارات التاكسي الفردي، والتاكسي الجماعي، والتاكسي السياحي والنقل الريفي.

وأفاد أنّ كلفة تهيئة محطات سيارات الأجرة تفوق مليون دينار، واشار الى انه سيقع انتداب أعوان من خريجي التعليم العالي، معربا عن الامل في تدخل السلطة الجهوية لمساعدة الشركة على التعاقد مع البلديات بشأن المحطات.