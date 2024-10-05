تطاوين: امطار خريفية هامة استبشر بها الفلاحون خاصة بتزامنها مع موسم البذر الجديد

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استبشر الفلاحون والمواطنون، بنزول الغيث النافع على مختلف مناطق ومراعي ولاية تطاوين، وكان لهذه الامطار الخريفية وقعها الخاص على الجهة لاهميتها في عملية البذر وخدمة الارض.



وتاتي الامطار، بعد فترة جفاف تواصلت لسنوات، اثرت عن محاصيل الحبوب وزال الكلا عن اديم الارض، ما جعل المربين يعتمدون بصفة كلية على الاعلاف التي تحملهم مصاريف وتكاليف عالية.

وقد وصلت كميات الامطار المسجلة مساء امس الجمعة، ونشرتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة بتطاوين الجنوبية الى 39 مم، وبلغت برأس الوادي 23 مم، وبتطاوين الشمالية 21 ملم، وبغمراسن 13.4 مم، وببني مهيرة 07.5 مم، وبوادي الخيل 06 مم وبالبئر الأحمر 04 مم، وبالصمار 03 مم



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وكان لتهاطل الامطار الغزيرة اثر بالغ في في جريان الاودية والسواقي حول مدينة تطاوين ووسطها وخاصة بالمناطق الجبلية، وامتلات المواجل والفساقي والجسور التي كانت طوابيها ثابتة ما يزيدها قدرة على مقاومة العطش والانتاج اكثر، العام المقبل.