رئاسية 2024: الصافي سعيد يودع ملف ترشحه للرئاسية لدى هيئة الانتخابات

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أودع الصافي سعيد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر 2024، لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



وصرح سعيد، الذي يترشح للاستحقاق الرئاسي للمرة الثالثة على التوالي، عقب تسليمه لملف ترشحه، بأنه قدم العدد الكافي من التزكيات، كما قدم كل الوثائق المطلوبة بخصوص البطاقة عدد 3 (بطاقة السوابق العدلية)، مشيرا الى أن تقديم المترشح لما يفيد بتمتعه بالجنسية التونسية يعد كافيا بدل تقديم ما يؤكد تمتع الأجداد بها.





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واعتبر أنه كان من الأجدر فسح المجال أمام المترشحين للتركيز على إعداد برامجهم الانتخابية عوض إغراقهم في "التفاصيل الدقيقة"، وفق تعبيره، لا سيما فيما يخص عملية جمع التزكيات التي وصفها ب "الشاقة".



والصافي سعيد، هو كاتب وصحفي ومحلل وسياسي ونائب سابق بالبرلمان، ولد في 22 سبتمبر 1953 بقفصة، وترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2014 ثم سنة 2019 ، وله توجهات قومية عربية.





يشار الى أن اليوم الثلاثاء، هو آخر أجل لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، حسب الرزنامة التي نشرتھا ھيئة الانتخابات. وبايداع ملف ترشح الصافي سعيد يصبح العدد الجملي لمطالب الترشح التي تلقتها هيئة الانتخابات الى غاية اليوم 8 مطالب ترشح.



ومن المنتظر، أن تبت هيئة الانتخابات في الترشحات في أجل اقصاه يوم 10 أوت الجاري، والاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا وتعليقها يوم 11 أوت. كما سيتم الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر القادم، وفق رزنامة هيئة الانتخابات.