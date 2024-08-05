مستقبل قابس يتعاقد مع نجد الهلالي لمدة موسمين

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اعلن مستقبل قابس، الصاعد حديثا الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدافع الايسر السابق لمرجان طبرقة نجد الهلالي لمدة موسمين.

وكان الفريق عزز صفوفه ب10 لاعبين هم خليل القاسمي (متوسط ميدان دفاعي) وامين الخلوفي (مهاجم رواق) وفراس بن عمار (ظهير ايمن) ومحمد عامر الجويني (مهاجم رواق) وفادي سليمان (مهاجم رواق) ووائل الفرجاني (مهاجم) واحمد العجال (مدافع محوري) وحمزة عبد الكريم (مهاجم رواق) ومحمد علي السعيدي (متوسط ميدان هجومي) ومحمد بالنور (متوسط ميدان).

ويجري مستقبل قابس بداية من اليوم تربصا اعداديا مغلقا بمدينة حمام بورقيبة يتواصل لمدة 10 ايام تحت قيادة المدرب المغربي عبد المجيد الدين بن جيلاني.