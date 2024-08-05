وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: تحسن عجز الميزان التجاري الصناعي بنسبة 44،91 بالمائة نهاية شهر جوان 2024

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تحسن عجز الميزان التجاري الصناعي بنسبة 44،91 بالمائة نهاية شهر جوان 2024، ليبلغ 713،3- مليون دينار، مقابل 1294،9- مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2023، وفق معطيات صادرة، الاثنين، عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.





وسجلت صادرات القطاع الصناعي، خلال النصف الأول من سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 1،1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، لتبلغ 28937،7 مليون دينار.



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وفي ما يتعلق بواردات القطاع، فقد ناهزت 29651 مليون دينار، خلال النصف الأول من سنة 2024، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 0،9 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

