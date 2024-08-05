Babnet

وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: تحسن عجز الميزان التجاري الصناعي بنسبة 44،91 بالمائة نهاية شهر جوان 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/api.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 05 Août 2024 - 13:10 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تحسن عجز الميزان التجاري الصناعي بنسبة 44،91 بالمائة نهاية شهر جوان 2024، ليبلغ 713،3- مليون دينار، مقابل 1294،9- مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2023، وفق معطيات صادرة، الاثنين، عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.


وسجلت صادرات القطاع الصناعي، خلال النصف الأول من سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 1،1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، لتبلغ 28937،7 مليون دينار.
...



وفي ما يتعلق بواردات القطاع، فقد ناهزت 29651 مليون دينار، خلال النصف الأول من سنة 2024، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 0،9 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


babnet
رئاسيات 2024

J- 61

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 13:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*