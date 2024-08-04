القصرين : وفاة إمرأة وإصابة أخرى جراء انفجار لغم بجبل السلوم

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أسفر إنفجار لغم أرضي، الأحد، بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم من ولاية القصرين، عن وفاة إمراة على عين المكان وإصابة أخرى بإصابات متفاوتة الخطورة، وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني.



واضاف الشعباني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن سيارة إسعاف الجيش الوطني و فرق الحماية المدنية نقلت المرأة المصابة للمستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة واصفا حالتها بالحرجة.





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وأشار المصدر ذاته الى أن التي وافتها المنية اليوم سبق أن أصيبت بلغم أرضي أدى الى بتر إحدى ساقيها.



وكانت وزارة الدفاع الوطني قد حذرت في عدة مناسبات من خطورة التوغل داخل المناطق العسكرية المغلقة بغرب البلاد تجنبا لانفجار الألغام المزروعة من قبل المجموعات الإرهابية.

يذكر أن مواطنا يبلغ من العمر 47 عاما أصيب يوم 23 جويلية المنقضي بشظايا على مستوى الساق واليد اليمنى جراء انفجار لغم بجبل السلوم بينما كان يرعى أغنامه.

وتعرضعشرات المواطنين بولاية القصرين على مضي العشرية المنقضية الى إصابات متفاوتة الخطورة منهم من توفي او بترت أعضائه بسبب انفجار الألغام داخل المناطق العسكرية المغلقة بالجهة.