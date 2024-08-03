الملاكمة: إيمان خليف تتأهل للمربع الذهبي وتضمن ميدالية للجزائر

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تأهلت الجزائرية إيمان خليف (66 كلغ) إلى الدور نصف النهائي ضمن دورة الملاكمة للألعاب الأولمبية باريس 2024, عقب فوزها اليوم السبت على المجرية انا لوكا حاموري, بنتيجة 5-0.
وتضمن خليف بفضل هذا الفوز العريض, ميدالية برونزية على الاقل للجزائر في انتظار منازلة الدور نصف النهائي المقررة يوم 6 اوت الجاري فيما ستقام النهائيات يوم الجمعة 9 منه.
وكانت خليف قد حسمت تأهلها للدور ربع النهائي بعد انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني في الثانية ال46, من الجولة الأولى , أول أمس الخميس.
وتضمن خليف بفضل هذا الفوز العريض, ميدالية برونزية على الاقل للجزائر في انتظار منازلة الدور نصف النهائي المقررة يوم 6 اوت الجاري فيما ستقام النهائيات يوم الجمعة 9 منه.
وكانت خليف قد حسمت تأهلها للدور ربع النهائي بعد انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني في الثانية ال46, من الجولة الأولى , أول أمس الخميس.
و خاضت خليف, التي تشارك للمرة الثانية في الألعاب الأولمبية, 51 نزالا منها 38 انتصارا وتسع هزائم في مشوراها الرياضي.
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