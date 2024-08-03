الملاكمة: إيمان خليف تتأهل للمربع الذهبي وتضمن ميدالية للجزائر

وتضمن خليف بفضل هذا الفوز العريض, ميدالية برونزية على الاقل للجزائر في انتظار منازلة الدور نصف النهائي المقررة يوم 6 اوت الجاري فيما ستقام النهائيات يوم الجمعة 9 منه.وكانت خليف قد حسمت تأهلها للدور ربع النهائي بعد انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني في الثانية ال46, من الجولة الأولى , أول أمس الخميس.