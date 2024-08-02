قابس: تدخلات بلدية عديدة ومتنوعة ببوشمة تحدث نقلة نوعية وتحسّنا ملحوظا في الوضع البيئي بالمنطقة

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عالج فريق النظافة ببلدية بوشمة من معتمدية قابس الغربية، أمس الخميس، العديد من النقاط السوداء للفواضل المنزلية، كما قام بحملة لجمع الاطارات المطاطية المستعملة شملت كامل المنطقة البلدية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للعناية بنظافة المحيط ضمن حملة انطلقت منذ شهر جوان الفارط.



بدورها، قامت المصلحة الفنية بهذه البلدية المحدثة ومحدودة الإمكانيات، أمس، بصيانة شبكة التنوير العمومي بكل من أحياء بسبوسة و2 مارس والزهور 2.

وكانت بلدية بوشمة قد نفّذت، في الأيام الماضية، حملة لرفع فواضل البناء وكنس حواشي الطرقات، شملت الشوارع الرئيسية لهذه المدينة وكل من حي التحرير وحي 2 مارس، كما توجه اهتمامها الى العناية بالمناطق الخضراء والمفترقات الدائرية، وإزالة الأعشاب الطفيلية، وتقليم الأشجار وجرد النخيل.



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وقد أحدثت التدخلات التي قامت بها بلدية بوشمة، بدعم من السلط الجهوية والتجهيز ووكالة التصرف في النفايات وبعض الخواص، نقلة نوعية في وضعية النظافة بهذه البلدية، ما خلف حالة من الارتياح في صفوف المتساكنين.