بطولة واشنطن للتنس - انس جابر تنسحب من مسابقة الزوجي بسبب الاصابة

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حكمت اصابة على مستوى الكتف على لاعبة التنس التونسية أنس جابر بالانسحاب من مسابقة الزوجي التي كانت تخوضها رفقة زميلتها الاسبانية باولا بادوسا ضمن منافسات بطولة واشنطن للتنس ذات 500 نقطة وعدم خوض مباراة الدور ربع النهائي امام الثنائي المتكون من النرويجية اولريك ايكيري والاستونية انغريد نيل.



وكان الثنائي انس جابر وباولا بادوسا ازاح في الدور ثمن النهائي الثنائي الياباني المتألف من ايري هيزومي وماكوتو نينوميا بنتيجة 2-صفر بواقع 7-6 و6-2.

وتجدر الاشارة الى ان انس جابر المصنفة 16 عالميا ستخوص في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة اولى مقابلاتها بمنافسات الفردي امام الامريكية روبين مونتغومري المصنفة 131 عالميا لحساب الدور ثمن النهائي.