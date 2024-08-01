Babnet

بطولة واشنطن للتنس - انس جابر تنسحب من مسابقة الزوجي بسبب الاصابة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6684f745f23a27.34242854_keqplfhoignmj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 01 Août 2024 - 10:31 قراءة: 0 د, 31 ث
      
حكمت اصابة على مستوى الكتف على لاعبة التنس التونسية أنس جابر بالانسحاب من مسابقة الزوجي التي كانت تخوضها رفقة زميلتها الاسبانية باولا بادوسا ضمن منافسات بطولة واشنطن للتنس ذات 500 نقطة وعدم خوض مباراة الدور ربع النهائي امام الثنائي المتكون من النرويجية اولريك ايكيري والاستونية انغريد نيل.

وكان الثنائي انس جابر وباولا بادوسا ازاح في الدور ثمن النهائي الثنائي الياباني المتألف من ايري هيزومي وماكوتو نينوميا بنتيجة 2-صفر بواقع 7-6 و6-2.
وتجدر الاشارة الى ان انس جابر المصنفة 16 عالميا ستخوص في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة اولى مقابلاتها بمنافسات الفردي امام الامريكية روبين مونتغومري المصنفة 131 عالميا لحساب الدور ثمن النهائي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


babnet
رئاسيات 2024

J- 65

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 11:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*