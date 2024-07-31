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وزير الخارجية يحضر الخميس مراسم تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب

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Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 23:14 قراءة: 0 د, 22 ث
      
يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، الخميس، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، في حفل تنصيب محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي سينتظم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وفق ما ذكرته مساء اليوم الأربعاء وزارة الخارجية في بلاغ.

وفاز الغزواني بولاية رئاسية ثانية، إذ أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا في الرابع من الشهر الحالي رسميا فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية.


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