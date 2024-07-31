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مجلس ادارة البنك المركزي يدعو الى ضمان ادماج البعد البيئي والتمويل الاخضر ضمن التمويل المصرفي

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البنك المركزي
Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 16:33 قراءة: 0 د, 30 ث
      
دعا مجلس ادارة البنك المركزي مختلف هياكل البنك المركزي التونسي على استكمال مسار تكييف الإطار الاحترازي في أقرب وقت ممكن للتقارب بشكل تدريجي مع المعايير الدولية وضمان إدماج البعد البيئي والتمويل الأخضر في ممارسات الحوكمة والتمويل المصرفي.


وعقد مجلس ادارة البنك اجتماعه يوم 31 جويلية 2024، وذلك للنظر في التطورات الإقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين الوطني والدولي وفق بلاغ اصدره البنك المركزي التونسي اليوم الاربعاء.
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واستعرض المجلس تطور النشاط المصرفي في سنة 2023 وخلال النصف الأول من سنة 2024 من حيث تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار، فضلا عن الصلابة المالية والتحديات التي يتعين على القطاع المصرفي مواجهتها خلال السنوات القادمة.


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