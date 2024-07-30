مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على مشروع ميزانيته وهيكله التنظيمي والإداري ويقرر البقاء في حالة انعقاد دائم

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صادق مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بمقره بباردو، باشراف رئيسه عماد الدربالي، على مشروع ميزانيته لسنة 2025 ، وأقرّ الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.

وصادق المجلس كذلك وفق بلاغ له، على تسمية عدد من إطاراته، طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 المؤرخ في 4 أفريل 2006 ، المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.







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كما خصص الاجتماع، للنظر في نشاط المجلس والأدوات التنظيمية لإدارته، فضلا عن التداول بشأن مهام النواب وأنشطتهم داخل وخارج المجلس وفي علاقة بمختلف الوزارات والإدارات والهياكل.

وقرر المجتمعون أن يظل مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم، مع إمكانية دعوة النواب الى عقد الجلسات في إطار الجلسة العامة أو اجتماع اللجان.