اريانة: المجلس المحلي بسكرة يستنكر تأخر وتعطل انجاز أسغال تهيئة المركب الرياضي ببرج الوزير

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عبر المجلس المحلي بسكرة، من ولاية اريانة، عن استنكاره لتعطل و تأخر انطلاق الأشغال بالمركب الرياضي برج الوزير، من دون وجود أي مبرر أو عائق لذلك، وقرر توجيه مراسلة إلى المكلف بتسيير الولاية لمعرفة الأسباب.

وكان أعضاء المجلس المحلي، أدوا بتاريخ 16 أفريل المنقضي زيارة الى المركب الرياضي ببرج الوزير للوقوف على حالة ملعب كرة القدم ووضعيته بعد توقف لعب جميع المباريات الرسمية على اعتبار عدم مطابقته للمواصفات وتأخر انطلاق اشغال الصيانة.

جدير بالذكر أن مشروع تهيئة المركب الرياضي ينجز على ميزانية سنة 2023 ، بإعتمادات جملية قدرها 2 مليون دينار (1.2 مليون مساهمة وزارة الشباب وللرياضة و800 ألف دينار مساهمة البلدية ).

ويشمل المشروع، اعادة تعشيب ملعب كرة القدم وتصريف مياه الأمطار وتهيئة حجرات الملابس وصيانة المركب الاداري.



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وكان المندوب الجهوي السابق للشباب والرياضة بأريانة تحول بتاريخ 12 سبتمبر 2023 لمعاينة فضاءات المركب الرياضي ببرج الوزير وخلص إلى أن الوضع الحالي لهذه المنشأة الرياضية يتتطلب بذل فائق العناية للإسراع في إعداد الملفات والدراسات الفنية والإنطلاق في تنفيذ المشروع في أقرب الاجال.



