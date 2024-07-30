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بنزرت: حملة رقابية وامنية موسعة بمنطقتي راس انجلة وشاطئ المنارة ببنزرت الجنوبية

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حملة رقابية وامنية موسعة بمنطقتي راس انجلة وشاطئ المنارة ببنزرت الجنوبية
Publié le Mardi 30 Juillet 2024 - 17:19 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تولت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت، تنفيذ حملة رقابية موسعة بكامل الشريط الساحلي لمنطقتي راس انجلة وشاطئ المنارة من معتمدية بنزرت الجنوبية، افضت خاصة الى تحرير اكثر من 17 مخالفة اقتصادية وصحية ضد عدد من المنتصبين مؤقتا بالمكان، بحسب المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي .
وبين المصدر ذاته لصحفي "وات" انه تم اصدار عدد من التنابيه الكتابية على مجموعة من المنتصبين بالمكان، وذلك للالتزام باللوائح القانونية بشان مساحات الانتصاب والتسعيرة وأيضا نظافة المكان وبقية الجوانب الصحية الغذائية.
وافاد معتمد المنطقة فيصل العجمي انه تم في اطار اعمال المجلس الجهوي للامن تنفيذ حملة رقابية امنية من قبل مصالح الحرس الوطني في محيط المكان الشاطئي والغابي وتحرير عدد من المخالفات والزجر الفوري للاعتداء على النسيج الغابي والبحري علاوة على احباط عملية ابحار خلسة وإيقاف مجموعة من الأشخاص .


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