بنزرت: تركيز حضيرة اشغال الجزء الرئيسي لجسر بنزرت الجديد خلال النصف الثاني من شهر اوت المقبل

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مثل موضوع ضبط إجراءات انطلاق إنجاز الجزء الرئيسي لجسر بنزرت الجديد، من قبل الشركة الصينية، ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة، اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية.



واكد والي بنزرت سمير عبد اللاوي بالمناسبة، الحرص على تنفيذ اشغال المشروع بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، ومعاضدة مجهودات الشركة المنفذة للمشروع في مختلف مراحل الانجاز، وتهيئة كل ظروف النجاج باعتباره احد اهم المشاريع المهيكلة التي يجري إنجازها بالجهة، مشيرا الى المجهود المبذول من قبل المقاولات التونسية التي هي بصدد إتمام اشغال الجزئين الأول والثالث من المشروع .





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ومن جهته، ثمن المدير العام لفرع الشركة الصينية بتونس المكلفة بإنجاز المشروع يا ياتشانق (YU YEQIANG)، الدعم الكبير والتفاعل الإيجابي الذي وجدته الشركة من قبل كافة الاطراف المعنية، وأفاد بان موعد تركيز حضيرة الاشغال الفنية للمشروع ستكون خلال النصف الثاني من شهر اوت المقبل، وسينطلق الفريق في بداية الشهر في انجاز الاشغال الجيوتقنية من الجهة الجنوبية للمنطقة الأرضية للمشروع بينما ستنطلق الاشغال الجيوتقنية على مستوى القنال في غضون نهاية الشهر، لفترة تمتد لاربعة اشهر بالتنسيق مع مؤسسة تونسية خبيرة .

يشار الى ان الجلسة حضرتها ايضا الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد ورئيسة دائرة الشؤون العقارية نهلة مومن وثلة من مسؤولي الشركة الصينية، وتناولت في جانب هام منها مختلف الإجراءات والاعمال الإدارية والميدانية الواجبة لضمان سرعة انجاز المشروع سواء من قبل المؤسسة الصينية او بقية مصالح الدولة التونسية مركزيا وجهويا ومحليا .

كما تم خلالها الإشارة الى مجمل الإجراءات العملية التي من شانها ضمان انطلاق الإنجاز الفني للمشروع وفق كراس الشروط وبالجودة والنجاعة المطلوبتين .

يذكر ان مشروع جسر بنزرت الجديد، كان وضع حجر أساسه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2022، وتبلغ كلفته المالية الأولية 750 مليون دينار، وهو من المشاريع المهيكلة، التي يجري إنجازها بالجهة ومحل متابعات دورية وجلسات قطاعية.

ويتوزع الجسر فنيا على ثلاثة أقساط بطول جملي يفوق 9 كلم، منها القسط الثاني الذي سيتم إنجازه من قبل الشركة الصينية، وهو يتعلق بالجسر الرئيسي الذي يبلغ طوله 1ر2 كلم على مستوى قنال بنزرت، وهو من النوع المزدوج وذو هيكل معدني مبلط بالخرسانة الإسفلتية ويتكون من 19 "ممدودة" على قنال الملاحة بطول جملي يصل إلى حوالي 900 متر وبعلو 56 مترا على سطح البحر ويسمح بمرور جميع أنواع السيارات والبواخر.