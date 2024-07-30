المنصري :"ملف الترشح يمكن ان يكون منقوصا من بعض الوثائق خلال فترة القبول الاداري على ان يستكل في اجل 6 اوت "

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افاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان ملف الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية "يمكن ان يكون منقوصا من بعض الوثائق" خلال فترة القبول الاداري للملفات،(من 29 الى 6 اوت) على ان يتم استكمال كافة الوثائق الاصلية في اجل يوم 6 اوت تاريخ غلق باب الترشحات.



واضاف عضو هيئة الانتخابات في تصريح اليوم الثلاثاء الى وكالة تونس افريقيا للانباء ان الراغب في الترشح بامكانه خلال فترة البت في الترشحات، ايام 7و8 و9 و10 اوت، تصحيح بعض المسائل الشكلية المتعلقة بالتزكيات على غرار تعويض مزكين غير مسجلين بدائرة انتخابية ما بمزكين مسجلين فيها، مع اشتراط توفر 10 الاف مزك، مشددا على ضرورة ان يكون ملف المترشح خلال فترة البت مستكملا لكافة الوثائق الاصلية.

وكانت هيئة الانتخابات انطلقت منذ يوم امس الاثنين في قبول ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 اكتوبر 2024 ، لتتواصل هذه العملية الى غاية يوم 6 أوت القادم، حيث يقدم المترشحون أو من ينوبهم بموجب توكيل ملفات الترشح بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود السادسة مساء.



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وبين المنصري ان الهيئة لا ترفض قبول ملفات الراغبين في الترشح منقوصين خلال فترة القبول الاداري على ان يتم استكمال الملف في الاجال المضبوطة، "لكن لا بد من توفر حد ادنى من الجدية في هذه العملية وليس لمجرد الاستعراض" مشددا في هذا الصدد على ضرورة ان يكون الراغب في الترشح لدى تقديمه لملفه، حاصلا على الاقل على استمارة التزكية وعدد "معقول" من التزكيات.

واكد عضو الهيئة انه تم في اليوم الاول من تقديم الترشحات تسجيل تقديم ملف ترشح وحيد منقوص من عدد من الوثائق مبينا ان الهيئة تسعى الى تيسير عملية تقديم الترشحات وتوفير كل الظروف الملائمة لحسن سير هذه العملية للمترشحين ولوسائل الاعلام .



ومن المنتظر ان تبت الهيئة في الترشحات في اجل اقصاه يوم السبت 10 اوت القادم ليتم الاعلام بقرارات البت والاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين اوليا وتعليقها يوم الاحد 11 اوت ، كما سيتم الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز 3 سبتمبر وفق الرزنامة التي اعلنت عنها هيئة الانتخابات.



يشار الى ان عددا من الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، انطلقوا منذ الاسبوع الثاني لشهر جويلية الجاري في سحب استمارة التزكية وتجميع التزكيات الشعبية (10 الاف تزكية مطلوبة) وهي احد شروط تقديم ملف الترشح للانتخابات الرئاسة

