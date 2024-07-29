الحماية المدنية : 48  حالة وفاة غرقا من 1 جوان إلى 28 جويلية  وتراجع في عدد ضحايا حوادث المرور

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6109b3305679c1.21164259_mjnlfiekhopqg.jpg width=100 align=left border=0>

بلغ عدد حالات الوفاة غرقا نتيجة حوادث الشواطئ في تونس 48 حالة في الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 28 جويلية الجاري ، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية التي تم خلالها تسجيل 52 حالة وفاة.



وحسب معطيات للحماية المدنية فإن عدد الذين تم إنقاذهم وإسعافهم خلال الفترة المذكورة ارتفع إلى 318 شخصا في مقابل 243 تم إنقاذهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.





...



وسجلت ولاية نابل أكبر عدد من حالات الوفاة على الشاطئ ب15 حالة تليها ولاية بنزرت ب8 حالات ثم مدنين وتونس اللتين سجلتا 5 حالات وفاة غرقا في كل منهما ثم ولاية سوسة التي توفي 4 أشخاص نتيجة حوادث شاطئية

أما بالنسبة لحوادث الطرقات، فقد سجلت ارتفاعا خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 28 جويلية الجاري مقارنة بالسنة الماضية حيث تجاوز عددها ال7200 حادثا مقابل انخفاض في عدد الوفيات من 144 سنة خلال الفترة المذكورة من السنة المنقضية إلى 102 سنة 2024 .



وقامت وحدات الحماية المدنية خلال الــ 24 ساعة الفارطة من الساعة السادسة من صباح يوم أمس الأحد إلى السادسة من اليوم الاثنين بتسجيل 364 تدخلا نجم عنه 17 حالة وفاة و 268 مصاب.



وتتوزع تدخلات وحدات الحماية المدنية إلى 93 تدخل لإطفاء الحرائق و130 تدخلا في إطار النجدة والإسعاف بالطرقات و127 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و14 تدخلا في مجالات أخرى.