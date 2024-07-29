قفصة: هيئة مهرجان أميرة المناجم بالمظيلة تكشف عن برنامج الدورة 35

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كشفت الهيئة المديرة لمهرجان أميرة المناجم بالمظيلة، اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية عن برنامج الدورة الـ35، الذي تنظمه جمعية شمل الذاكرة والمحافظة على التراث المنجمي من 3 إلى 11 أوت القادم.





وأفاد مدير المهرجان شفيق روابح، خلال الندوة الصحفية، أن هذه الدورة تتضمن برمجة متنوعة تلبي انتظارات وأذواق مختلف الشرائح العمرية وستجمع بين العروض الموسيقية للفن الشعبي والصوفي والراب إضافة إلى عروض مسرحية وأخرى موجهة للأطفال.



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وأضاف روابح خلال الندوة الصحفية، أن عرض افتتاح المهرجان سيكون بعرض لمسرحية "لمهفات" للممثل لمين النهدي في حين ستختتم فعالياته بعرض موسيقي للفنانة أسماء بن أحمد، مشيرا كذلك أنه تم برمجة عرض موسيقي صوفي بعنوان "حضرة ليالي زمان" بقيادة الشيخ منجي الزواوي وسهرة فنية للفن الشعبي من تأثيث كل من الفنانيين أبناء الجهة التليلي القفصي وسماح جلول.



وتم برمجة سهرة فنية للراب للمغني "سنفارا" وسهرة موسيقية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، إضافة إلى عرض موجه للأطفال وعرض دولي فلكلوري صربي الى جانب عرض لمسرحية" روضة العشاق"، علما أن كل هذه العروض سيحتضنها بالتناوب كل من المنتزه البلدي ومسرح دار الثقافة.



وأشار شفيق روابح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى صعوبات اعترضت الهيئة المديرة للمهرجان تتمثل في غياب الدعم المادي والمستشهرين مع غياب فضاء مسرحي قابل لاستيعاب عدد كبير من الجمهور.